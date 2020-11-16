Австрия обыграла Северную Ирландию, Израиль уступил Чехии

Сборная Австрии в матче Лиги наций обыграла Северную Ирландию со счетом 2:1.

На гол Джоша Магенниса хозяева ответили точными ударами Луиса Шауба и Адриана Грбича.

После этого матча Австрия с 12 очками занимает первое место в группе 1 лиги B, Северная Ирландия с одним очком — на последней строчке.

В другом матче лиги B Чехия обыграла Израиль со счетом 1:0 благодаря голу Владимира Дариды. Чехи с 9 очками расположились на втором месте группы 2, израильтяне с 5 очками — на третьей строчке.

Лига наций B

Группа 1

Австрия — Северная Ирландия — 2:1 (0:0)

Голы: Магеннис, 75 (0:1). Шауб, 81 (1:1). Грбич, 87 (2:1).

Австрия: Перван, Драгович (Ранфтль, 46), Ульмер (Шауб, 78), Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер (Грбич, 78), Алаба, Ильзанкер, К.Шлагер, Забитцер, Грегорич (Арнаутович, 63).

Северная Ирландия: Макговерн, К.Маклафлин, Макнэйр, Смит, Флэнаган, Баллард (Каткарт, 83), Фергюсон (Льюис, 36), Даллас, Макканн (Дэйвис, 84), Бойс (Уайт, 63), Вашингтон (Магеннис, 62).

Предупреждения: Драгович, 10. Бойс, 25. Забитцер, 90+4.

Судья: Мариани (Италия).

15 ноября. Вена. Стадион «Эрнст Хаппель».

Группа 2

Чехия — Израиль — 1:0 (1:0)

Гол: Дарида, 7.

Чехия: Вацлик, Калас, Брабец, Матею, Цоуфал, Дарида (Дочкал, 89), Янкто (Выдра, 82), Масопуст (Копиц, 62), Соучек, Крал, Ондрашек (Крменчик, 62).

Израиль: Марсиано, Тавата (Менахем, 46), Тиби, Даса, Эльхамед, Натхо (Лави, 46), Голаса (Абу Фани, 86), Захави, Биттон, Перец (Вайссман, 73), Соломон.

Предупреждение: Ондрашек, 34.

Удаление: Эльхамед, 81.

Судья: Йованович (Сербия).

15 ноября. Пльзень. Стадион «Дусан Арена».