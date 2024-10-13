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13 октября, 23:36

Сборная Австрии разгромила Норвегию в Лиге наций

Сергей Разин
корреспондент
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13 октября. Сборная Австрии обыграла Норвегию (5:1).
Фото Reuters

Сборная Австрии в матче группового турнира Лиги наций на своем поле обыграла Норвегию со счетом 5:1.

В составе хозяев дубль оформил Марко Арнаутович, еще по голу забили Филипп Линхарт, Штефан Пош и Михаэль Грегорич. У норвежцев отличился Александр Серлот.

После этого матча Австрия с 7 очками занимает второе место в группе 3 лиги B, Норвегия с 7 очками — на первой строчке.

В следующем матче Австрия 14 ноября сыграет с Казахстаном, Норвегия в этот же день встретится со Словенией.

Лига наций B. Группа 3
13 окт, 21:45. Raiffeisen Arena (Линц)
Австрия
5:1
Норвегия

Лига наций УЕФА
Сборная Австрии по футболу
Сборная Норвегии по футболу
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