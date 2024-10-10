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Австрия — Казахстан: во сколько смотреть трансляцию матча Лиги наций

Австрия и Казахстан сыграют в Лиге наций 10 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборная Австрии сыграет со сборной Казахстана в матче Лиги наций в четверг, 10 октября. Начало игры на «Райффайзен-Арене» в Линце (Австрия) — в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча в прямом эфире будет доступна на платформе «Okko Спорт» (по подписке).

Основные события игры Австрия — Казахстан можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига наций B. Группа 3
10 окт, 21:45. Raiffeisen Arena (Линц)
Австрия
Казахстан

Австрия и Казахстан выступают в группе лиги B со Словенией и Норвегией.

Сборная Австрии по футболу
Сборная Казахстана по футболу
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