Австрия — Казахстан: во сколько смотреть трансляцию матча Лиги наций
Австрия и Казахстан сыграют в Лиге наций 10 октября
Сборная Австрии сыграет со сборной Казахстана в матче Лиги наций в четверг, 10 октября. Начало игры на «Райффайзен-Арене» в Линце (Австрия) — в 21.45 по московскому времени.
Трансляция матча в прямом эфире будет доступна на платформе «Okko Спорт» (по подписке).
Основные события игры Австрия — Казахстан можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
Австрия и Казахстан выступают в группе лиги B со Словенией и Норвегией.
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