Сборные Австрии и Казахстана встречаются в матче Лиги наций в четверг, 10 октября. Игра пройдет на «Райффайзен Арене» в Линце и начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает платформа «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке. Онлайн-кинотеатр также ведет переклички вечерних матчей Лиги наций в формате мультикаста. В Казахстане игру с Австрией транслирует канал «Qazsport».

Основные события игры Австрия — Казахстан доступны в матч-центре на нашем сайте.

Команды выступают в группе 3 лиги В. В стартовых турах Австрия сыграла вничью со Словенией и уступила Норвегии, а Казахстан сыграл вничью с Норвегией и проиграл Словении.