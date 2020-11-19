Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Ауднасон: «Это был один из самых сложных матчей в моей карьере»

07:18
Теги:

Защитник сборной Исландии Кари Ауднасон отметил, что матч с Англией в Лиге наций (0:4) был одним из самых сложных в его карьере. Также он отметил недостаток нескольких игроков.

— Это был один из самых сложных матчей в моей карьере, — цитирует пресс-служба УЕФА Ауднасона. — Соперник был хорошо готов к встрече. Это фантастическая команда, с очень богатым выбором игроков. Нам очень недоставало нескольких парней из премьер-лиги, у нас таковых не очень много.

Англия — Исландия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030105--england-vs-iceland/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир