Ауднасон: «Это был один из самых сложных матчей в моей карьере»

Защитник сборной Исландии Кари Ауднасон отметил, что матч с Англией в Лиге наций (0:4) был одним из самых сложных в его карьере. Также он отметил недостаток нескольких игроков.

— Это был один из самых сложных матчей в моей карьере, — цитирует пресс-служба УЕФА Ауднасона. — Соперник был хорошо готов к встрече. Это фантастическая команда, с очень богатым выбором игроков. Нам очень недоставало нескольких парней из премьер-лиги, у нас таковых не очень много.