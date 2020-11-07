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Ауар вызван в сборную Франции на замену Фекиру

05:05
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Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир не сыграет за сборную Франции в ноябре. 27-летний француз получил травму, поэтому ему на замену вызван хавбек «Лиона» Уссем Ауар.

Сборной Франции предстоит провести товарищеский матч с Финляндией (11 ноября) и две встречи в рамках Лиги наций: против Португалии (14 ноября) и Швеции (17 ноября).

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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