Армения сыграла вничью с Грузией, Литва — с Белоруссией, Эстония — с Македонией
В матче Лиги наций C Армения и Грузия сыграли вничью — 2:2. В составе армян на поле вышли Хорен Байрамян («Ростов») и Александр Карапетян («Тамбов»), за Грузию сыграл Гиа Григалава («Арсенал» Тула).
В другой встрече группы Эстония и Македония забили друг другу по три мяча — 3:3.
В игре другой группы Литва и Белоруссия также завершили игру со счетом 2:2. В составе белорусской команды на поле вышли Александр Мартынович («Краснодар»), Николай Золотов («Урал»), Валерий Громыко («Арсенал» Тула) и Виталий Лисакович («Локомотив»).
Лига наций C
Группа 2
Армения — Грузия — 2:2 (1:0)
Голы: Байрамян, 6 (1:0). Качарава, 46 (1:1). Окриашвили, 74 (1:2). Мхитарян, 89 — с пенальти (2:2).
Армения: Юрченко, Ароян, А.Оганесян, Чалишир, Мхитарян, Байрамян, К.Оганесян (Кадимян, 81), Барсегян (Бичахчян, 90), Арт.Григорян, Ангуло (Гарегинян, 68), Карапетян (Бабаян, 67).
Грузия: Макаридзе, Григалава, Наваловский, Кобахидзе, Канкава (Даушвили, 76), Джигаури, Казаишвили, Абурджания (Квеквескири, 76), Гвилия (Окриашвили, 61), Шенгелия (Э.Лобжанидзе, 80), Качарава (С.Лобжанидзе, 80).
Предупреждения: Ароян, 47. Наваловский, 54. Байрамян, 68. Канкава, 71. Даушвили, 88. Бабаян, 90+1.
Судья: Бебек (Хорватия).
11 октября. Тыхы. Стадион «Тыхы».
Эстония — Македония — 3:3 (1:1)
Голы: Кууск, 3 — в свои ворота (0:1). Саппинен, 33 (1:1). Саппинен, 61 (2:1). Лийвак, 76 — с пенальти (3:1). Пандев, 80 (3:2). Зайков, 88 (3:3).
Нереализованный пенальти: Трайковски, 67 (вратарь)
Эстония: Хейн, Тенисте, Кууск, Баранов, Пикк, Васильев (Лийвак, 70), Лутс (Марин, 34), Кяйт (Лиландер, 85), Крейда, Саппинен (Лепик, 70), Синявский (Айнсалу, 85).
Македония: Шишковски, Ристовски, Ристевски, Зайков, Хасани (Барди, 46), Спировски, Алиоски, Николов (Пандев, 64), Костадинов (Велкоски, 76), Тричковски (Несторовски, 65), Трайковски (Стояновски, 76).
Предупреждения: Пикк, 40. Ристовски, 61. Баранов, 66. Спировски, 75. Барди, 88.
Судья: Аль-Хаким (Швеция).
11 октября. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».
Группа 4
Литва — Белоруссия — 2:2 (1:0)
Голы: Новиков, 7 (1:0). Лисакович, 59 — с пенальти (1:1). Сачивко, 66 (1:2). Лаукжемис, 75 (2:2).
Литва: Шведкаускас, Палионис, Вайткунас (Бенета, 64), Гирдвайнис, Ласицкас, Миколюнас, Сиргедас (Дапкус, 72), Казлаускас (Лаукжемис, 60), Воробьев, Шимкус (Черных, 72), Новиков (Голубикас, 72).
Белоруссия: Хаткевич, Мартынович, Сачивко, Печенин, Золотов, Стасевич (Хачатурян, 80), Маевский, Громыко (Лаптев, 57), Эбонг (Бахар, 80), Юзепчук (Подстрелов, 69), Скавыш (Лисакович, 57).
Предупреждения: Громыко, 20. Эбонг, 38. Казлаускас, 57. Вайткунас, 59. Дапкус, 88. Воробьев, 90.
Судья: Вайнбергер (Австрия).
11 октября. Вильнюс. Стадион ЛФФ.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/