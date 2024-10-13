Сборные Армении и Северной Македонии встретятся в матче Лиги наций УЕФА в воскресенье, 13 октября. Игра пройдет на Республиканском стадионе Вазгена Саргсяна в Ереване, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция будет доступна по подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей Лиги наций в формате мультикаста.

С ключевыми событиями игры Армения — Северная Македония можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Сборные выступают в группе 4 Лиги С. Предыдущая встреча команд, которая проходила в сентябре, завершилась победой македонцев со счетом 2:0. В других матчах Лиги наций обе команды сыграли вничью с Фарерскими островами и победили Латвию.