Армения обыграла Северную Македонию, Грузия сыграла вничью с Эстонией

Сборная Армении в матче Лиги наций обыграла Северную Македонию со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Оганеса Амбарцумяна. В другом матче Грузия и Эстония сыграли вничью (0:0).

Армения с 11 очками занимает первое место в группе 2 лиги c, македонцы с 9 очками — на второй строчке, третье место с 7 очками занимает Грузия, Эстония с 3 очками — на последней строчке.

Лига наций C

Группа 2

Армения — Македония — 1:0 (0:0)

Гол: Амбарцумян, 55.

Армения: Юрченко, Амбарцумян, Ароян, Т.Восканян, Акопян (Мурадян, 70), К.Оганесян, Корян (С.Григорян, 65), Барсегян (Ишханян, 90+1), Арт.Григорян, Удо (Бичахчян, 46), Карапетян (Ангуло, 46).

Македония: Шишковски, Ристовски (Китановски, 70), Зайков, Велковски, Муслиу (Дориев, 70), Бейтулаи, Костадинов (Мицевски, 62), Тотре (Трайчевски, 84), Тричковски, Трайковски, Стояновски (Несторовски, 62).

Предупреждения: Т.Восканян, 39. Корян, 45+2. Удо, 45+2. Муслиу, 48. Барсегян, 56.

Судья: Мэдден (Шотландия).

18 ноября. Никосия. Стадион ГСП.

Группа 2

Грузия — Эстония — 0:0

Грузия: Лория, Кашия, Какабадзе, Хочолава (Григалава, 46. Папунашвили, 66), Табидзе, Канкава, Квеквескири, Казаишвили, Давиташвили, Качарава (Э.Лобжанидзе, 79), С.Лобжанидзе (Микелтадзе, 85).

Эстония: Хейн, Тенисте (Лиландер, 81), Тамм, Кууск, Пикк, Васильев, Крейда, Соометс (Марин, 79), Зенев (Миллер, 79), Саппинен (Аньер, 86), Синявский (Лийвак, 86).

Предупреждения: Крейда, 44. Кууск, 45+2. Соометс, 61. Кашия, 87.

Судья: Пельто (Босния и Герцеговина).

18 ноября. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе.