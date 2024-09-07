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Армения — Латвия: трансляция матча Лиги наций начнется в 19.00

Трансляция матча Лиги наций Армения — Латвия начнется в 19.00
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборная Армении сыграет с Латвией в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Команды выступают в Лиге С. Начало игры на Республиканском стадионе в Ереване — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа Okko Sport (по платной подписке). «СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций, основные события встречи Армения — Латвия будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Лига наций C. Группа 4
07 сент, 19:00. Vazgen Sargsyan Republican Stadium (Ереван)
Армения
Латвия

Армения и Латвия попали в группу 4 с Северной Македонией и Фарерскими островами. В сезоне-2022/23 Армения заняла последнее место в группе Лиги В с Шотландией, Украиной и Ирландией, а Латвия выиграла группу Лиги D с Молдавией, Андоррой и Лихтенштейном.

Предыдущий матч команды проводили в 2023 году, в той игре победила Латвия (2:0).

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Армении по футболу
Сборная Латвии по футболу
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