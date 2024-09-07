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Армения — Латвия: смотреть трансляцию матча Лиги наций

Армения сыграет с Латвией в групповом этапе Лиги наций 7 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эдуард Сперцян.
Фото Global Look Press

Сборные Армении и Латвии по футболу встретятся в матче группы С4 Лиги наций в субботу, 7 сентября. Игра состоится на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване (Армения). Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня ЛН. Ключевые события встречи Армения — Латвия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видео трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на онлайн-сервисе «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига наций сезона-2024/2025 стартовала 5 сентября 2024 года и завершится 8 июня 2025-го.

Лига наций C. Группа 4
07 сент, 19:00. Vazgen Sargsyan Republican Stadium (Ереван)
Армения
Латвия

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Армении по футболу
Сборная Латвии по футболу
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