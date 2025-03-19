Армения — Грузия: время начала матча Лиги наций, где смотреть игру
Армения и Грузия встретятся в стыковом матче Лиги наций УЕФА
Сборные Армении и Грузии встретятся в первом стыковом матче за выход в лигу В Лиги наций в четверг, 20 марта. Игра пройдет на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване (Армения) и начнется в 20.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры Армения — Грузия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире встречу в Ереване покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».
Ответный матч команд состоится 23 марта. Грузия заняла третье место в группе 1 лиги В с Чехией, Украиной и Албанией, а Армения финишировала второй в группе 4 лиги С с Северной Македонией, Фарерскими островами и Латвией.
