Сборные Армении и Грузии встретятся в первом стыковом матче за выход в лигу В Лиги наций в четверг, 20 марта. Игра пройдет на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване (Армения) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры Армения — Грузия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире встречу в Ереване покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

Лига наций. Стыковые матчи. Лиги B/C.

20 марта, 20:00. Republican Stadium after Vazgen Sargsyan (Ереван)

Ответный матч команд состоится 23 марта. Грузия заняла третье место в группе 1 лиги В с Чехией, Украиной и Албанией, а Армения финишировала второй в группе 4 лиги С с Северной Македонией, Фарерскими островами и Латвией.