Сборная Армении примет Грузию в первом стыковом матче за выход в Лигу наций В. Игра состоится на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване (Армения), начало — в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры Армения — Грузия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу в Ереване покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый сервис.

Лига наций. Стыковые матчи. Лиги B/C.

20 марта, 20:00. Republican Stadium after Vazgen Sargsyan (Ереван)

Грузия заняла третье место в группе 1 лиги В с Чехией, Украиной и Албанией, а Армения финишировала второй в группе 4 лиги С с Северной Македонией, Фарерскими островами и Латвией.

Ответный матч команд пройдет 23 марта.