Армения — Грузия: трансляция стыкового матча Лиги наций
Армения примет Грузию в стыковом матче Лиги наций УЕФА
Сборная Армении примет Грузию в первом стыковом матче за выход в Лигу наций В. Игра состоится на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване (Армения), начало — в 20.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры Армения — Грузия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире встречу в Ереване покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый сервис.
Грузия заняла третье место в группе 1 лиги В с Чехией, Украиной и Албанией, а Армения финишировала второй в группе 4 лиги С с Северной Македонией, Фарерскими островами и Латвией.
Ответный матч команд пройдет 23 марта.
