Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 08:50

Армения — Фарерские острова: время начала трансляции матча Лиги наций

Сборные Армении и Фарерских островов встретятся в матче Лиги наций
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Getty Images

Сборная Армении встретится с Фарерскими островами в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА в четверг, 14 ноября. Игра будет проходить на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки на ресурс.

С ключевыми событиями игры Армения — Фарерские острова можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций C. Группа 4
14 нояб, 20:00. Vazgen Sargsyan Republican Stadium (Ереван)
Армения
Фарерские острова

Команды играют в группе 4 Лиги С со сборными Северной Македонии и Латвии. После четырех туров Армения набрала 4 очка, а Фарерские острова — 3. Встреча команд в первом круге 10 октября завершилась вничью (2:2).

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Армении по футболу
Сборная Фарерских островов по футболу
Читайте также
За что Амарала уволили из «Спартака»
Черчесов пошутил в ответ на ошибку журналиста в своем отчестве
Россия опередила Литву в борьбе за место в ключевом комитете ООН
Рублев проиграл испанцу Алькарасу на Итоговом турнире ATP
Запад проигрывает в войне санкций. И вот почему
Разбор завалов на месте обрушения моста в Крыму может занять около суток
Популярное видео
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Греция — Англия: время начала трансляции матча Лиги наций

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости