Арбитр простил венгров. В пользу России не назначен пенальти

На 57-й минуте матча Лиги наций Россия — Венгрия ошибся английский арбитр Майкл Оливер, не назначивший 11-метровый удар в ворота гостей. В том эпизоде Давид Шигер отставленной в сторону рукой в своей штрафной площади парировал удар Романа Зобнина. Судья с той позиции, которую он занимал, этого не видел. А второй ассистент Саймон Беннетт ошибку рефери не исправил.

Помимо назначения пенальти Оливеру следовало наказать Шигера предупреждением. (Александр Бобров)