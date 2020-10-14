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Арбитр простил венгров. В пользу России не назначен пенальти

23:14
Спорный момент в матче Россия — Венгрия.
Спорный момент в матче Россия — Венгрия.
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На 57-й минуте матча Лиги наций Россия — Венгрия ошибся английский арбитр Майкл Оливер, не назначивший 11-метровый удар в ворота гостей. В том эпизоде Давид Шигер отставленной в сторону рукой в своей штрафной площади парировал удар Романа Зобнина. Судья с той позиции, которую он занимал, этого не видел. А второй ассистент Саймон Беннетт ошибку рефери не исправил.

Помимо назначения пенальти Оливеру следовало наказать Шигера предупреждением. (Александр Бобров)

Россия — Венгрия

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