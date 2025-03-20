Футбол
20 марта, 05:48

Рюдигер: «Очень рад, что снова со Спаллетти увижусь»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер перед матчем Лиги наций против Италии отметил, что будет рад вновь увидеться с Лучано Спаллетти, который тренировал его в «Роме».

«Очень рад, что снова с ним увижусь. Я был молод, и он сыграл очень важную роль в моей карьере. Он сумел выжать из меня, молодого игрока из Германии, лучшее и очень многому меня научил», — цитирует пресс-служба УЕФА Рюдигера.

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Италии и Германии состоится в четверг, 20 марта. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
