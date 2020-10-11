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Антон Миранчук — о ничьей с Турцией: «Дело только в реализации»

11 октября 2020, 23:50
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Полузащитник сборной России Антон Миранчук считает, что в матче Лиги наций с Турцией (1:1) команду подвела реализация. Хавбек стал автором единственного мяча россиян.

— Считаю, что дело только в реализации, — сказал Миранчук в эфире «Матч премьер». — Мы провели хороший тайм, где-то не повезло. Это футбол, это нормально.

Где-то потеряли инициативу, нить игры. Где-то что-то упустили. Могли забить и вести в счете. Но ничего страшного. Посмотрим и сделаем выводы, чтобы исправить ошибки.

Россия — Турция

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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