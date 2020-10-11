Антон Миранчук — о ничьей с Турцией: «Дело только в реализации»
Полузащитник сборной России Антон Миранчук считает, что в матче Лиги наций с Турцией (1:1) команду подвела реализация. Хавбек стал автором единственного мяча россиян.
— Считаю, что дело только в реализации, — сказал Миранчук в эфире «Матч премьер». — Мы провели хороший тайм, где-то не повезло. Это футбол, это нормально.
Где-то потеряли инициативу, нить игры. Где-то что-то упустили. Могли забить и вести в счете. Но ничего страшного. Посмотрим и сделаем выводы, чтобы исправить ошибки.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.