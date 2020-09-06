Антон Миранчук: «Могли забить еще один, но пропустили. Это психологический момент»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился впечатлениями от победы над Венгрией (3:2) в матче Лиги наций. Хавбек открыл счет в первом тайме. Россияне повели к началу второго тайма 3:0, после чего пропустили дважды.

— Хорошая комбинация, Зоба дал Далеру, мне удалось пробить, — сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ».

— Кому-нибудь посвятите гол? Может, брату?

— Всей моей семье, брату. Всем, кто меня поддерживал.

— Почему пропустили два мяча?

— У нас был переходный момент, когда могли забить еще один, но пропустили. Но такое бывает. Это больше психологический момент, постараемся исправить.

— Общаетесь с братом, все у него в порядке?

— Да, все в порядке, общаемся каждый день. Тепло, рабочая атмосфера, сейчас он вернулся в Москву для оформления рабочей визы, потом уже вылетит снова в Италию.