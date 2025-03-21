Будимир считает, что Хорватия обыграла Францию за счет единства

Нападающий сборной Хорватии Анте Будимир прокомментировал победу над Францией (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги наций.

«Это действительно большая победа, очень важное достижение перед ответным матчем в воскресенье. Мы были на высоте, и мне сложно выделить кого-то. Без такого единства соперников наподобие сборной Франции невозможно победить.

В воскресенье будет совсем другая игра. По сути, завершился только первый тайм. Надо сохранить предельную концентрацию, заряд сил, агрессивность в атаке. Сегодня каждая наша атака таила в себе опасность, а наши центральные защитники солидно делали свою работу в обороне. Равно как и вратарь Ливакович», — цитирует пресс-служба УЕФА Будимира.

Ответная игра состоится во Франции в воскресенье, 23 марта. Начало матча — в 22:45 по московскому времени.