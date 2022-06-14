Английские фанаты освистали гимн Венгрии перед матчем Лиги наций

Фанаты сборной Англии освистали гимн Венгрии перед началом матча Лиги наций против, сообщает Daily Mail.

Встреча проходит в английском Вулверхэмптоне. Во время исполнения гимна Венгрии английские болельщики пытались его заглушить, а также скандировали нецензурные выражения.

Напомним, что 4 июня Венгрия и Англия проводили матч в Будапеште. Тогда болельщики сборной Венгрии освистали футболистов национальной команды Англии перед началом матча за коленопреклонение.

В сентябре 2021 года в матче с Англией венгерские болельщики имитировали обезьяньи выкрики в адрес темнокожих игроков сборной Англии Рахима Стерлинга и Джуда Беллингема, за что были наказаны ФИФА.