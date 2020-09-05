Англия вырвала победу в матче с Исландией

Сборная Исландии уступила команде Англии (0:1) в матче первого тура второй группы дивизиона А Лиги наций.

В концовке игры с пенальти забил Рахим Стерлинг. Исландцы после этого могли сравнять счет, но Биркир Бьяднасон не сумел реализовать 11-метровый, пробив мимо ворот.

Обе команды завершали матч в меньшинстве — с поля были удалены Сверир Ингасон и Кайл Уокер.

За исландцев в этом матче играли два представителя ЦСКА. Защитник Хердур Магнуссон провел весь матч, а полузащитник Арнор Сигурдссон вышел на замену на 66-й минуте.

Лига наций А

Группа 2

1-й тур

Исландия — Англия — 0:1 (0:0)

Гол: Стерлинг, 90+1 — с пенальти.

Нереализованный пенальти: Бьяднасон (Исландия), 90+3 (мимо)

Удаления: Уокер (Англия), 70. Ингасон (Исландия), 89.

Судья: Йованович (Сербия).

5 сентября. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур».