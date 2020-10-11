Англия одержала волевую победу над Бельгией
В центральном матче группы 2 дивизиона А Лиги наций Англия одержала волевую победу над Бельгией. Голами в ее составе отметились Маркус Рэшфорд (с пенальти) и Мэйсон Маунт — 2:1.
Лига наций A
Группа 2
Голы: Лукаку, 16 — с пенальти (0:1). Рэшфорд, 39 — с пенальти (1:1). Маунт, 65 (2:1).
Англия: Пикфорд, Уокер, Триппьер, Магуайр, Александр-Арнолд (Джеймс, 79), Дж.Хендерсон (Филлипс, 65), Дайер, Райс, Маунт (Санчо, 89), Рэшфорд, Калверт-Льюин (Кейн, 65).
Бельгия: Миньоле, Алдервейрелд, Боята, Менье, Денайер, Кастань, Витсель, Де Брейне (Версхарен, 73), Феррейра-Карраско (Доку, 83), Тилеманс, Лукаку.
Предупреждения: Райс, 32. Менье, 38.
Судья: Штилер (Германия).
11 октября. Лондон. Стадион «Уэмбли».
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