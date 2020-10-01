Англия назвала состав на Лигу наций. Гринвуд и Фоуден не были вызваны после скандала в Исландии

Сборная Англии назвала состав на ближайшие матчи Лиги наций. В заявку не были включен Фил Фоуден («Манчестер Сити») и Мэйсон Гринвуд. Ранее их отстранили от матча с Данией после того, как они привели девушек в номер во время пребывания в Исландии.

Состав сборной Англии:

Вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Ник Поуп («Бернли»), Джордан Пикфорд («Эвертон»).

Защитники: Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»), Бен Чиллуэлл («Челси»), Конор Коади («Вулверхэмптон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Майкл Кин («Эвертон»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Эйнсли Мэйтланд-Найлс («Арсенал»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Букайо Сака («Арсенал»), Киран Триппьер («Атлетико», Испания), Кайл Уокер («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мейсон Маунт («Челси»), Келвин Филлипс («Лидс»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джеймс Уорд-Прауз («Саутгемптон»), Харри Уинкс («Тоттенхэм»).

Нападающие: Тэмми Абрахам («Челси»), Харви Барнс («Лестер»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Дэнни Ингз («Саутгемптон»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Германия), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

11 октября Англия сыграет в Лиге наций с Бельгией, 14 октября — с Данией. Кроме того, 8 октября англичанам предстоит товарищеский матч со сборной Уэльса.