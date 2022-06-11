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Сегодня, 21:03

Англия — Италия: составы команд на матч Лиги наций

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Англии примет Италию на стадионе в Вулверхэмптоне в 3-м туре группового этапа Лиги наций. Стали известны составы команд на эту встречу.

Англия: Рэмсдейл, Джеймс, Магуайр, Томори, Триппьер, Уорд-Проуз, Грилиш, Райс, Маунт, Стерлинг, Абрахам.

Запасные: Поуп, Пикфорд, Стоунз, Уокер, Геи, Коди, Боуэн, Филлипс, Беллингем, Галлахер, Сака, Кейн.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Гатти, Димарко, Локателли, Фраттези, Тонали, Пессина, Пеллегрини, Скамакка.

Запасные: Голлини, Мерет, Луис Фелипе, Калабрия, Флоренци, Ньонто, Кристанте, Политано, Барелла, Скальвини, Распадори, Эспозито.

Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Италии по футболу
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