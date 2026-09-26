Англия — Испания: Ферран Торрес не реализовал два выхода один на один
В первом тайме матча группового турнира Лиги наций между сборными Англии и Испании отменили гол испанца Феррана Торреса.
26-летний футболист забил после навеса на 9-й минуте при счете 1:0 в пользу его команды, однако из-за офсайда гол был отменен.
Позднее по ходу тайма Торрес не реализовал два выхода один на один: в первом случае он пробил во вратаря, во втором — мимо дальнего угла.
Матч проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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