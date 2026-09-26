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Англия — Испания: Эрик Гарсия травмировался на разминке перед матчем Лиги наций 26 сентября 2026

Эрик Гарсия травмировался на разминке перед матчем сборной Испании в Лиге наций

Алина Савинова

Защитник сборной Испании и «Барселоны» Эрик Гарсия не смог принять участия в матче 1-го тура группового турнира Лиги наций против сборной Англии.

25-летний футболист получил травму на разминке. По информации AS, защитник почувствовал дискомфорт в левом колене. В стартовом составе испанцев Гарсию заменил Марк Пубиль.

Игра между национальными командами Англии и Испании проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В ближайших матчах Лиги наций Испания также сыграет с Хорватией (20 сентября и 6 октября) и Чехией (3 октября).

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