Эрик Гарсия травмировался на разминке перед матчем сборной Испании в Лиге наций
Защитник сборной Испании и «Барселоны» Эрик Гарсия не смог принять участия в матче 1-го тура группового турнира Лиги наций против сборной Англии.
25-летний футболист получил травму на разминке. По информации AS, защитник почувствовал дискомфорт в левом колене. В стартовом составе испанцев Гарсию заменил Марк Пубиль.
Игра между национальными командами Англии и Испании проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
В ближайших матчах Лиги наций Испания также сыграет с Хорватией (20 сентября и 6 октября) и Чехией (3 октября).
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