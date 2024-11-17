Сборные Англии и Ирландии встретятся в матче Лиги наций УЕФА

Сборная Англии принимает Ирландию в матче Лиги наций УЕФА в воскресенье, 17 ноября. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за 10 минут до матча. Платформа также ведет перекличку матчей в формате мультикаста.

Ключевые события игры Англия — Ирландия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Сборные играют в группе 2 Лиги В. Перед последним туром Англия и Греция набрали по 12 очков, у Ирландии — 6, а у Финляндии — 0. В первом круге англичане обыграли ирландцев со счетом 2:0.