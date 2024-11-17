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Сегодня, 21:54

Англия забила пять голов в ворота Ирландии на Уэмбли

Руслан Минаев
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Англия победила Ирландию в матче Лиги наций — 5:0. 17 ноября 2024 года.
Фото Reuters

Сборная Англии дома разгромила Ирландию в матче группового турнира Лиги наций — 5:0.

Хозяева забили все голы во втором тайме после удаления защитника гостей Лиама Скейлза. У англичан отметились Харри Кейн (пенальти), Энтони Гордон, Конор Галлахер, Джарод Боуэн и Тэйлор Харвуд-Беллис.

Лига наций B. Группа 2
17 нояб, 20:00. Wembley (Лондон)
Англия
5:0
Ирландия

В параллельном Греция на выезде победила Финляндию — 2:0.

Лига наций B. Группа 2
17 нояб, 20:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Финляндия
0:2
Греция

Англия заняла первое место в группе 2 лиги B — 15 очков. Греция (15) отстает по дополнительным показателям. Ирландия на третьем месте с 6 очками, Финляндия — на 4-й строчке (0 очков).

Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Греции по футболу
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Финляндии по футболу
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