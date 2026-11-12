Англия — Хорватия: прямая трансляция матча Лиги наций
Сборные Англии и Хорватии встретятся в четверг, 12 ноября, в 5-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/27. Игра состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало матча — в 22.45 по московскому времени.
Следить за ходом встречи Англия — Хорватия, ключевыми событиями и итоговым результатом можно в матч-центре «СЭ».
В России прямую онлайн-трансляцию матча покажет платформа «Okko Спорт». Для просмотра потребуется подписка со спортивным контентом.
Сборная Англии после четырех туров занимает второе место в группе А3 с 9 очками. Команда одержала три победы при одном поражении. В предыдущем матче англичане обыграли Чехию (3:0).
Хорватия находится на третьей строчке с 3 очками. Команда начала турнир с победы над Чехией (2:1), после чего потерпела три поражения подряд. В 4-м туре хорваты уступили Испании (1:2), а в предыдущей очной встрече с Англией проиграли со счетом 0:7.