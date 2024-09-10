Сборная Англии сыграет с командой Финляндии в матче группового этапа Лиги наций во вторник, 10 сентября. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию игрового дня Лиги наций. Ключевые события встречи Англия — Финляндия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляция матча в прямом эфире будет доступна на онлайн-платформе Okko Sport по платной подписке и начнется в 21.45 мск.

В истории очных противостояний соперники встречались два раза. Англия одержала одну победу, один матч завершился вничью. Разница мячей — 2:1 в пользу англичан.

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