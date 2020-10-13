Андрей Шевченко: «Ребята сами все сказали на поле. Это их победа»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко похвалил своих игроков за победу над Испанией (1:0) в Лиге наций.

«Я думаю, что сегодня мне нет смысла говорить что-то, — сказал Шевченко в эфире украинского канала «Футбол 1». — Ребята все сказали ребята своим отношением, самоотдачей, тем, что они приняли то перестроение, которое мы им предложили, и до конца исполняли всю установку. Это их победа. Это только они. Они молодцы. Они приняли этот урок после 1:7 (в товарищеском матче с Францией — Прим. «СЭ»). Эта игра нам многое подсказала, в будущем мы будем варьировать тактику.

Мы выиграли всю борьбу, мы подбирали все мячи. Мы хотели выиграть этот матч, и мы его выиграли. Мы знали, что мяча у нас почти не будет и что они (испанцы — Прим. «СЭ») оставят нам какие-то шансы. Мы должны были поддерживать друг друга, перекрывать, создавать численное преимущество. Сегодня было очень много положительных моментов. Самая главная составляющая успеха — самоотдача ребят».

Единственный мяч в этой игре забил Виктор Цыганков.