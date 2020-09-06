Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Испании. Встреча пройдет 6 сентября и начнется в 21:45 мск.

— Сила сборной Испании — в ее замечательных исполнителях, — приводит слова Шевченко официальный сайт Украинской ассоциации футбола. — Это одна из лучших команд мира. Я очень уважаю ее главного тренера Луиса Энрике. Уверен, он прекрасно подготовил команду к выступлению в Лиге наций.

Испанская сборная уже много лет является прекрасным коллективом с великолепными футболистами. Она всегда придерживается своей системы игры и плана на матч. Испанский футбол всегда доминировал на международной арене и доминирует сейчас. Здесь есть прекрасные менеджеры и большие клубы.

Поэтому нам сейчас выпал шанс сыграть с замечательной командой. Лига наций дает возможность для тренера подготовить коллектив через матчи с серьезными соперниками, такими, как Испания.

— Что вы можете сказать о сегодняшнем состоянии Андрея Ярмоленко?

— Ярмоленко — настоящий профессионал. Он очень любит национальную команду, всегда приезжает к ней и работает с большой отдачей. Я рад, что он восстановился после травмы и борется за место в составе. В поединке со Швейцарией он нам очень помог, и вообще я рад, что Андрей набирает свои лучшие кондиции.

— Как влияет на подготовку и выступление команды такая долгий перерыв?

— Сложившаяся ситуация является новой для всех. Мы должны адаптироваться к ней. Я прекрасно понимаю, сейчас многое изменилось, но это не главное. Главное — то, что футбол продолжается, правительства стран идут нам навстречу, УЕФА делает все возможное, чтобы соревнования продолжались. Нам всем нужно найти выход, но важно не забывать, что главный приоритет — это здоровье людей.