«Украина проиграла Германии, но проиграла достойно». Шевченко - о матче в Киеве

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что его команда достойного проиграла Германии (1:2) в матче группового турнира дивизиона А Лиги наций.

«Я остался доволен самоотдачей, планом на игру, — цитирует тренера Tribuna.com. — Ребята пытались выполнить, терпели. Было очень тяжело. Германия очень приличная команда с контролем мяча, с быстрыми и сильными футболистами. Надо было бороться, работать, подбирать и играть в футбол. Частями получалось хорошо, частями — нет. Сегодня в составе были ребята, уже не дебютанты, но по 18-19 лет, которые еще не нюхали пороха. Эти матчи дадут им возможность почувствовать этот уровень, как нужно себя готовить, к чему нужно стремиться.

Мы отдали владение мячом, поскольку знаем, что Германия с быстрыми игроками делает ловушки при прессинге. Сразу идет вертикальная передача и обострение 1 в 1. Мы проигрываем в этом, надо было изменить немного стратегию игры. Но я остался доволен. Хоть мы и проиграли, но проиграли достойно. Приятно, что зрители смогли увидеть матч. Мы очень соскучились по всем. Со зрителями это другой футбол. Я доволен всеми, кто выходил. И теми, кто в старте, и теми, кто на замену. Каждый выложился. Замены не изменили ритмичность, построение. Футболисты сразу хорошо вошли в игру».

В составе победителей отличились Маттиас Гинтер и Леон Горецка. У хозяев с пенальти забил Руслан Малиновский.