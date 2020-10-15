Андрей Семенов: «Все хотят попасть в Лигу A»

Защитник сборной России Андрей Семенов остался доволен игрой команды в матче Лиги наций против Венгрии (0:0), но посетовал на реализацию.

— Ногу залечил, сейчас практически не беспокоит, — сказал Семенов в интервью пресс-службе сборной. — В клубе залечу уже до конца.

От игры хорошие впечатления. Немного смазало впечатление, что не выиграли, много моментов не реализовали. Должны были забивать.

— Что важнее — остаться во второй корзине, чтобы была легче жеребьевка на чемпионат мира, или попасть в Лигу A?

— Конечно, все хотят попасть в Лигу A, чтобы играть с топовыми сборными.