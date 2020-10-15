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Андрей Семенов: «Все хотят попасть в Лигу A»

15:18
Андрей Семенов. Фото YouTube-канал сборной России
Андрей Семенов. Фото YouTube-канал сборной России
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Защитник сборной России Андрей Семенов остался доволен игрой команды в матче Лиги наций против Венгрии (0:0), но посетовал на реализацию.

— Ногу залечил, сейчас практически не беспокоит, — сказал Семенов в интервью пресс-службе сборной. — В клубе залечу уже до конца.

От игры хорошие впечатления. Немного смазало впечатление, что не выиграли, много моментов не реализовали. Должны были забивать.

— Что важнее — остаться во второй корзине, чтобы была легче жеребьевка на чемпионат мира, или попасть в Лигу A?

— Конечно, все хотят попасть в Лигу A, чтобы играть с топовыми сборными.

Россия — Венгрия

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=j4E0lKRuZ2w

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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