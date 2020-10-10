Андорра и Мальта не забили голов в Лиге наций
Андорра и Мальта сыграли вничью в матче Лиги наций D — 0:0. На счету обеих команд по 2 очка после трех игр, у Латвии — 3, у Фарер — 7.
Лига наций D
Группа 1
Андорра — Мальта — 0:0
Андорра: Гомес, Рубио, Валес, Сервос, Виейра, Пуйоль, К.Мартинес (Гарсиа, 86), Гарсия, Санчес (Сан Николас, 85), А.Мартинес (Бернат, 90+4), Фернандес (Алаэс, 70).
Мальта: Бонелло, Аджус, Борг, Камензули, З.Мускат, Тема, Гамбин, Пизани (Кристенсен, 80), Дегабриэле (Монтебелло, 61), Д.Мбонг (Греч, 79), П.Мбонг.
Предупреждения: К.Мартинес, 19. Борг, 55. Валес, 68. Сервос, 85.
Судья: Дюрье (Люксембург).
10 октября. Андорра-ла-Велья. Стадион «Эстади Насьональ».
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https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/