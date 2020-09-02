Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Анатолий Бышовец: «Мостовой убедительно выглядит на фоне Дзюбы»

12:41
Андрей Мостовой. Фото ФК «Зенит»
Андрей Мостовой. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о национальной команде в преддверии матчей с Сербией и Венгрией в Лиге наций.

— Решение вызвать Соболева считаю правильным и рациональным, особенно после приглашения игроков без клуба и игровой практики, — считает Бышовец. — Кузяев играл на чемпионате мира, а что из себя сейчас представляет Нойштедтер — непонятно. Посмотрим, кто теперь выйдет на поле. Здорово, что Черчесов взял Мостового. Андрей достойно играет, и его перспектива очевидна.

— Недостаток игровой практики у Мостового вас не смущает?

— В последних матчах он проявил себя достаточно убедительно даже на фоне Дзюбы. Думаю, такое возможно и в сборной. (Евгений Белоусов)

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45.

«СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия

Опрос

проголосовало: 577
Все опросы
Как завершится матч Лиги наций Россия — Сербия?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир