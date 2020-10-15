Алексей Ионов: «Задача не меняется: выигрывать каждый матч»

Полузащитник сборной России Алексей Ионов после ничьей с Венгрией (0:0) в матче Лиги наций посетовал на реализацию и потерю очков.

— Был ли пенальти? Не знаю, был быстрый момент, — сказал Ионов в эфире «Матч ТВ». — До этого я момент не использовал, когда Дзюба скидывал. Надо реализовывать такие моменты. Расстроен я, что не забил, что не выиграли и не заработали три очка, где должны были.

Тяжело после игры проанализировать, что было не так. В перерыве нам сказали, что нужно делать по-другому, второй тайм удался лучше.

По сравнению с Турцией, второй тайм был лучше, но все равно расстроены, что не выиграли.

Задача не меняется: выигрывать каждую следующую игру. Будем бороться за первое место.