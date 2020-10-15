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Алексей Ионов: «Когда Дзюба скидывал, я подумал, что мяч уже в сетке»

15:00
Алексей Ионов. Фото YouTube-канал сборной России
Алексей Ионов. Фото YouTube-канал сборной России
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Полузащитник сборной России Алексей Ионов посетовал на нереализованные моменты в матче Лиги наций против Венгрии (0:0).

— Расстроены, что не выиграли. Не получилось взять три очка, — сказал Ионов в интервью пресс-службе сборной. — Что конкретно не получилось, разберем потом. Второй тайм получился лучше, в первом не хватило агрессии, давления.

В первом моменте, когда Дзюба скидывал, не попал по мячу. Думал, наверное, что мяч уже в сетке. Расстроен, что имел два шанса забить, но не реализовал.

Надо выигрывать каждые следующий матч, двигаться дальше, занимать первое место.

Россия — Венгрия

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=jUfFyZjqmvQ

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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