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Александр Зинченко: «Эрик Гарсия попросил меня не забивать Испании»

22:46
Александр Зинченко. Фото УАФ
Александр Зинченко. Фото УАФ
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о беседе с одноклубником Эриком Гарсией в преддверии матча Лиги наций против Испании.

— Вчера я списывался в чате с Эриком Гарсией, — цитирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола Зинченко. — У нас был короткий диалог, он попросил меня не забивать в нашем матче.

В игре первого тура Лиги наций против Швейцарии (2:1) Зинченко забил победный мяч.

Игра Испания — Украина состоится 6 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени.

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