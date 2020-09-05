Александр Зинченко: «Эрик Гарсия попросил меня не забивать Испании»
22:46
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о беседе с одноклубником Эриком Гарсией в преддверии матча Лиги наций против Испании.
— Вчера я списывался в чате с Эриком Гарсией, — цитирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола Зинченко. — У нас был короткий диалог, он попросил меня не забивать в нашем матче.
В игре первого тура Лиги наций против Швейцарии (2:1) Зинченко забил победный мяч.
Игра Испания — Украина состоится 6 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени.