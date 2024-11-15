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Тарханов: «Сложно будет белорусам в Северной Ирландии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча Лиги наций между сборными Белоруссии и Северной Ирландии.

«Сложно будет белорусам в Северной Ирландии. У них хорошая команда, плюс они будут играть у себя дома. Будут играть как звери (смеется)! Им же хочется выйти с первого места в группе. Может Беларусь их обыграть, но процент успеха очень маленький», — цитирует Legalbet.by Тарханова.

Матч Северная Ирландия — Белоруссия состоится в пятницу, 15 ноября, а 18-го белорусы встретятся с Болгарией.

Источник: Legalbet.by
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Северной Ирландии по футболу
Александр Тарханов
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