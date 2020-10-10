Александр Самедов: «Россия — фаворит в матче с турками, поражение от шведов не будет давить»
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в беседе с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче Лиги наций против Турции. Встреча пройдет в воскресенье, 11 октября.
В четверг, 8 октября, россияне в товарищеской игре уступили Швеции (1:2).
— Россия — фаворит в этом матче: у сборной 6 очков, она играет дома, — сказал Самедов. — Если говорить о встрече со шведами, то поражение психологически давить не будет.
— Стоит ли выпускать Соболева в стартовом составе?
— Это решит тренерский штаб, кого стоит выпускать, кого не стоит. (Екатерина Звенигородская)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.