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Александр Самедов: «Россия — фаворит в матче с турками, поражение от шведов не будет давить»

16:36
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в беседе с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче Лиги наций против Турции. Встреча пройдет в воскресенье, 11 октября.

В четверг, 8 октября, россияне в товарищеской игре уступили Швеции (1:2).

— Россия — фаворит в этом матче: у сборной 6 очков, она играет дома, — сказал Самедов. — Если говорить о встрече со шведами, то поражение психологически давить не будет.

— Стоит ли выпускать Соболева в стартовом составе?

— Это решит тренерский штаб, кого стоит выпускать, кого не стоит. (Екатерина Звенигородская)

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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