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Алдервейрелд рассказал, почему он хочет выиграть Лигу наций

Тоби Алдервейрелд: «У Лиги наций нет гламурного прошлого, но было бы здорово стать одним из ее первых победителей»
18:55
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Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд поделился ожиданиями от финального турнира Лиги наций.

«Обычно к финальной стадии долго готовишься, на большом турнире есть групповой этап, а затем уже плей-офф, — цитирует бельгийца сайт УЕФА. — Тут все короче и стремительнее, но мы должны сделать все для итоговой победы. У Лиги наций пока нет гламурного прошлого, но было бы здорово стать одним из первых ее победителей»

В полуфинале Бельгия 7 октября сыграет со сборной Франции. Начало в 21.45 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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