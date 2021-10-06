Алдервейрелд рассказал, почему он хочет выиграть Лигу наций

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд поделился ожиданиями от финального турнира Лиги наций.

«Обычно к финальной стадии долго готовишься, на большом турнире есть групповой этап, а затем уже плей-офф, — цитирует бельгийца сайт УЕФА. — Тут все короче и стремительнее, но мы должны сделать все для итоговой победы. У Лиги наций пока нет гламурного прошлого, но было бы здорово стать одним из первых ее победителей»

В полуфинале Бельгия 7 октября сыграет со сборной Франции. Начало в 21.45 по московскому времени.