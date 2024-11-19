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Албания — Украина: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

Албания сыграет с Украиной в групповом этапе Лиги наций 19 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Силвинью, главный тренер сборной Албании.
Фото Global Look Press

Сборные Албании и Украины встретятся в рамках группового этапа Лиги наций во вторник, 19 ноября. Игра состоится на «Арене Комбетаре» в Тиране (Албания). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги наций. Ключевые события встречи Албания — Украина будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры смотрите на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также на стриминговой платформе покажут видеотрансляцию матчей игрового дня в формате мультикаста.

В группе 1 лиге В албанцы с семью очками занимают третье место, украинцы набрали пять баллов и располагаются на четвертой строчке.

Лига наций B. Группа 1
19 нояб, 22:45. Air Albania Stadium (Тирана)
Албания
Украина

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Албании по футболу
Сборная Украины по футболу
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