Сборные Албании и Украины встретятся в рамках группового этапа Лиги наций во вторник, 19 ноября. Игра состоится на «Арене Комбетаре» в Тиране (Албания). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги наций. Ключевые события встречи Албания — Украина будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры смотрите на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также на стриминговой платформе покажут видеотрансляцию матчей игрового дня в формате мультикаста.

В группе 1 лиге В албанцы с семью очками занимают третье место, украинцы набрали пять баллов и располагаются на четвертой строчке.

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