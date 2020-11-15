Белоруссия победила Литву, Армения вырвала победу у Грузии

Белоруссия обыграла Литву в матче группового турнира Лиги наций — 2:0. В другой игре группы 4 Лиги C Албания взяла верх над Казахстаном — 3:1.

Белорусы сохранили лидерство в группе, албанцы отстают на 2 очка. 18 ноября команды проведут очный матч в Албании, Белоруссии достаточно не проиграть, чтобы выйти в Лигу B.

В группе 2 Армения на выезде обыграла Грузию — 2:1. Победный мяч армяне провели на 86-й минуте.

В составе грузин сыграли Гиа Григалава («Арсенал» Тула) и Зурико Давиташвили («Ротор»), в составе армян — Александр Карапетян, Вараздат Ароян (оба — «Тамбов») и Аршак Корян («Химки»).

Победа вывела Армению на второе место в группе, команда на 1 очко отстает от Македонии. В заключительном туре армянская сборная примет македонцев и в случае победы получит повышение в классе.

Лига наций C

Группа 4

Албания — Казахстан — 3:1 (2:1)

Голы: Чикалеши, 16 (1:0). Исмайли, 23 (2:0). Абикен, 25 (2:1). Манай, 63 — с пенальти (3:1).

Албания: Бериша, Хюсай, Джимсити, Весели, Исмайли, Мемушай (Селахи, 87), Абраши, Каллаку (Гьясула, 53), Чикалеши (Балай, 86), Манай (Шефери, 86), Узуни (Дока, 68).

Казахстан: Покатилов, Суюмбаев (Быстров, 71), Бейсебеков, Марочкин, Абикен (Тагыберген, 46), Керимжанов (Федин, 46), Куат (Дарабаев, 87), Вороговский, Алип, Щеткин, Аймбетов (Хижниченко, 71).

Предупреждения: Керимжанов, 1. Абраши, 31. Алип, 34. Марочкин, 62. Суюмбаев, 70.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

15 ноября. Тирана. Стадион «Арена Комбетаре».

Белоруссия — Литва — 2:0 (2:0)

Голы: Яблонский, 5 (1:0). Эбонг, 20 (2:0).

Белоруссия: Хаткевич, Бордачев, Сачивко, Поляков, Стасевич (Антилевский, 82), Яблонский, Кендыш (Маевский, 58), Эбонг, Юзепчук, Скавыш (Климович, 81), Лисакович (Бахар, 72).

Литва: Шведкаускас, Вайткунас, Гирдвайнис, Бенета, Ласицкас (Лаукжемис, 46), Гашпуйтис, Сливка, Казлаускас (Велюлис, 55), Элиошюс (Сиргедас, 56), Уткус (Романовский, 76), Новиков (Петравичюс, 82).

Предупреждения: Юзепчук, 24. Ласицкас, 30. Гирдвайнис, 33.

Судья: Кавана (Англия).

15 ноября. Минск. Стадион «Динамо».

Группа 2

Грузия — Армения — 1:2 (0:1)

Голы: Казарян, 33 (0:1). Казаишвили, 65 — с пенальти (1:1). Адамян, 86 (1:2).

Грузия: Макаридзе, Григалава, Наваловский, Хочолава, Канкава, Джигаури, Абурджания (Квеквескири, 80), Гвилия (Папунашвили, 80), Давиташвили (Казаишвили, 56), Э.Лобжанидзе (Качарава, 68), С.Лобжанидзе (Микелтадзе, 80).

Армения: Юрченко, Амбарцумян, Ароян, А.Оганесян (С.Григорян, 69), Чалишир, Казарян (Корян, 77), Барсегян, Арт.Григорян, Удо (Мурадян, 77), Адамян (Т.Восканян, 89), Карапетян (Бичахчян, 77).

Предупреждения: Арт.Григорян, 35. Абурджания, 76.

Судья: Гвида (Италия).

15 ноября. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе.