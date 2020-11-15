Белоруссия победила Литву, Армения вырвала победу у Грузии
Белоруссия обыграла Литву в матче группового турнира Лиги наций — 2:0. В другой игре группы 4 Лиги C Албания взяла верх над Казахстаном — 3:1.
Белорусы сохранили лидерство в группе, албанцы отстают на 2 очка. 18 ноября команды проведут очный матч в Албании, Белоруссии достаточно не проиграть, чтобы выйти в Лигу B.
В группе 2 Армения на выезде обыграла Грузию — 2:1. Победный мяч армяне провели на 86-й минуте.
В составе грузин сыграли Гиа Григалава («Арсенал» Тула) и Зурико Давиташвили («Ротор»), в составе армян — Александр Карапетян, Вараздат Ароян (оба — «Тамбов») и Аршак Корян («Химки»).
Победа вывела Армению на второе место в группе, команда на 1 очко отстает от Македонии. В заключительном туре армянская сборная примет македонцев и в случае победы получит повышение в классе.
Лига наций C
Группа 4
Албания — Казахстан — 3:1 (2:1)
Голы: Чикалеши, 16 (1:0). Исмайли, 23 (2:0). Абикен, 25 (2:1). Манай, 63 — с пенальти (3:1).
Албания: Бериша, Хюсай, Джимсити, Весели, Исмайли, Мемушай (Селахи, 87), Абраши, Каллаку (Гьясула, 53), Чикалеши (Балай, 86), Манай (Шефери, 86), Узуни (Дока, 68).
Казахстан: Покатилов, Суюмбаев (Быстров, 71), Бейсебеков, Марочкин, Абикен (Тагыберген, 46), Керимжанов (Федин, 46), Куат (Дарабаев, 87), Вороговский, Алип, Щеткин, Аймбетов (Хижниченко, 71).
Предупреждения: Керимжанов, 1. Абраши, 31. Алип, 34. Марочкин, 62. Суюмбаев, 70.
Судья: Эстрада Фернандес (Испания).
15 ноября. Тирана. Стадион «Арена Комбетаре».
Белоруссия — Литва — 2:0 (2:0)
Голы: Яблонский, 5 (1:0). Эбонг, 20 (2:0).
Белоруссия: Хаткевич, Бордачев, Сачивко, Поляков, Стасевич (Антилевский, 82), Яблонский, Кендыш (Маевский, 58), Эбонг, Юзепчук, Скавыш (Климович, 81), Лисакович (Бахар, 72).
Литва: Шведкаускас, Вайткунас, Гирдвайнис, Бенета, Ласицкас (Лаукжемис, 46), Гашпуйтис, Сливка, Казлаускас (Велюлис, 55), Элиошюс (Сиргедас, 56), Уткус (Романовский, 76), Новиков (Петравичюс, 82).
Предупреждения: Юзепчук, 24. Ласицкас, 30. Гирдвайнис, 33.
Судья: Кавана (Англия).
15 ноября. Минск. Стадион «Динамо».
Группа 2
Грузия — Армения — 1:2 (0:1)
Голы: Казарян, 33 (0:1). Казаишвили, 65 — с пенальти (1:1). Адамян, 86 (1:2).
Грузия: Макаридзе, Григалава, Наваловский, Хочолава, Канкава, Джигаури, Абурджания (Квеквескири, 80), Гвилия (Папунашвили, 80), Давиташвили (Казаишвили, 56), Э.Лобжанидзе (Качарава, 68), С.Лобжанидзе (Микелтадзе, 80).
Армения: Юрченко, Амбарцумян, Ароян, А.Оганесян (С.Григорян, 69), Чалишир, Казарян (Корян, 77), Барсегян, Арт.Григорян, Удо (Мурадян, 77), Адамян (Т.Восканян, 89), Карапетян (Бичахчян, 77).
Предупреждения: Арт.Григорян, 35. Абурджания, 76.
Судья: Гвида (Италия).
15 ноября. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/