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Албания — Грузия: трансляция матча Лиги наций начнется в 21.45

Сборные Албании и Грузии проведут матч Лиги наций
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборные Албании и Грузии проведут матч Лиги наций во вторник, 10 сентября. Игра пройдет на стадионе «Эйр Албания» в Тиране (Албания), начало — 21.45 по московскому времени.

Трансляцию матча Албания — Грузия в прямом эфире можно смотреть на платформе Okko Sport. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события игры будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Лига наций B. Группа 1
10 сент, 21:45. Air Albania Stadium (Тирана)
Албания
Грузия

Албания и Грузия играют в одной группе Лиги В с Украиной и Чехией. Албанцы в стартовом туре победили украинцев (2:1), а грузины — чехов (4:1).

Сборная Албании по футболу
Сборная Грузии по футболу
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