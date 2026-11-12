Албания — Финляндия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию

Сборные Албании и Финляндии сыграют в 5-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА в четверг, 12 ноября. Встреча группы С1 пройдет на стадионе «Эйр Албания» в Тиране (Албания) и начнется в 22.45 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 1.

12 ноября, 22:45. Арена Комбетаре (Тирана)

Следить за ключевыми событиями игры Албания — Финляндия можно в матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию встречи в России покажет онлайн-кинотеатр «Okko Спорт» при наличии подписки со спортивными трансляциями.

В 4-м туре Албания на своем поле победила Сан-Марино (2:1), а Финляндия на выезде уступила Беларуси (0:1).

После четырех матчей албанская сборная набрала 9 очков и занимает первое место в группе С1. Финны с 7 баллами располагаются на третьей строчке. Столько же очков у Беларуси, которая идет второй благодаря результатам личных встреч с Финляндией.

В первом матче команд в нынешнем розыгрыше Лиги наций Финляндия дома победила Албанию (2:1). Встреча в Тиране станет важной для распределения мест в группе перед заключительным туром.