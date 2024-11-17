Сборная Чехии сыграла вничью с Албанией в Лиге наций
Сборная Чехии в матче группового турнира Лиги наций сыграла вничью с Албанией со счетом 0:0.
Команды нанесли по два удара в створ.
Чехия с 8 очками занимает первое место в группе 1 лиги B, Албания с 7 очками — на третьей строчке.
В другом матче Швеция дома обыграла Словакию (2:1). На 90-й минуте защитник словаков Милан Шкриньяр получил красную карточку.
Сборная Швеции с 13 очками занимает первое место в группе 1 лиги C, Словакия с 10 очками — на второй строчке.
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