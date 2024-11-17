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Сегодня, 01:01

Сборная Чехии сыграла вничью с Албанией в Лиге наций

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Чехии в матче группового турнира Лиги наций сыграла вничью с Албанией со счетом 0:0.

Команды нанесли по два удара в створ.

Чехия с 8 очками занимает первое место в группе 1 лиги B, Албания с 7 очками — на третьей строчке.

Лига наций B. Группа 1
16 нояб, 22:45. Air Albania Stadium (Тирана)
Албания
0:0
Чехия

В другом матче Швеция дома обыграла Словакию (2:1). На 90-й минуте защитник словаков Милан Шкриньяр получил красную карточку.

Сборная Швеции с 13 очками занимает первое место в группе 1 лиги C, Словакия с 10 очками — на второй строчке.

Лига наций C. Группа 1
16 нояб, 22:45. Strawberry Arena (Стокгольм)
Швеция
2:1
Словакия

Лига наций УЕФА
Сборная Албании по футболу
Сборная Словакии по футболу
Сборная Чехии по футболу
Сборная Швеции по футболу
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