Сборная Чехии сыграла вничью с Албанией в Лиге наций

Сборная Чехии в матче группового турнира Лиги наций сыграла вничью с Албанией со счетом 0:0.

Команды нанесли по два удара в створ.

Чехия с 8 очками занимает первое место в группе 1 лиги B, Албания с 7 очками — на третьей строчке.

В другом матче Швеция дома обыграла Словакию (2:1). На 90-й минуте защитник словаков Милан Шкриньяр получил красную карточку.