Белоруссия проиграла Албании и не вышла в Лигу наций B

Албания обыграла Белоруссию в матче заключительного шестого тура Лиги наций C — 3:2. Албанцы смогли обойти белорусов по очкам и вышли в Лигу B.

Белорусская команда остается в Лиге С, как и Литва, которая в параллельном матче одолела Казахстан (2:1) и удержала третью строчку в таблице. Казахстану предстоят игры плей-офф за место в лиге C.

Лига наций C

Группа 4

Албания — Белоруссия — 3:2 (3:1)

Голы: Чикалеши, 20 (1:0). Чикалеши, 27 — с пенальти (2:0). Скавыш, 35 (2:1). Манай, 44 (3:1). Эбонг, 80 (3:2).

Албания: Бериша, Джимсити, Весели, Исмайли, Мемолла, Дока, Мемушай (Селахи, 65), Ляци (Рамадани, 90+2), Гьясула, Чикалеши (Балай, 64), Манай (Узуни, 71).

Белоруссия: Хаткевич, Бордачев (Печенин, 46), Сачивко, Поляков, Стасевич, Яблонский (Кендыш, 63), Маевский (Лаптев, 77), Эбонг, Юзепчук, Скавыш (Климович, 86), Лисакович (Антилевский, 77).

Предупреждения: Бордачев, 32. Гьясула, 83. Стасевич, 89. Узуни, 90+2.

Судья: Петреску (Румыния).

18 ноября. Тирана. Стадион «Арена Комбетаре».

Казахстан — Литва — 1:2 (1:1)

Голы: Аймбетов, 38 (1:0). Воробьев, 40 (1:1). Новиков, 90+4 (1:2).

Казахстан: Покатилов, Логвиненко, Марочкин, Абикен, Куат, Тагыберген, Досмагамбетов (Мирошниченко, 69), Вороговский, Алип (Хижниченко, 87), Щеткин, Аймбетов (Жангылышбай, 69).

Литва: Шведкаускас, Вайткунас (Гашпуйтис, 46), Гирдвайнис, Бенета, Миколюнас, Сиргедас (Элиошюс, 66), Сливка (Казлаускас, 76), Воробьев, Шимкус, Новиков, Лаукжемис (Петравичюс, 84).

Предупреждения: Вороговский, 2. Миколюнас, 9. Шимкус, 33. Куат, 44. Лаукжемис, 58. Абикен, 81.

Удаление: Куат, 50.

Судья: Хюсейин Гечек (Турция).

18 ноября. Алма-Ата. Стадион «Центральный».