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Аксель Витсель: «Не тот результат, на который Бельгия рассчитывала»

23:06

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель остался недоволен результатом матча Лиги наций против Англии (1:2). 14 октября бельгийцам предстоит игра с Исландией.

«Не тот результат, на который мы сегодня рассчитывали. Нам нужно продолжить работу и оставаться сосредоточенными в среду, чтобы сделать все правильно», — написал Витсель в Twitter.

Англия — Бельгия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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