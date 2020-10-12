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«Акинфеев остается вратарем №1 в России». Гусев — о возможном возвращении голкипера ЦСКА в сборную

18:00
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Бывший хавбек ЦСКА и сборной России Ролан Гусев прокомментировал возможное возвращение Игоря Акинфеева в национальную команду, завершившего карьеру в сборной после ЧМ-2018.

«Все равно мы будем постоянно говорить о нем, как о вратаре России №1. И Акинфеев действительно настоящая глыба в хорошем смысле этого слова. Присутствие такого человека придает команде уверенности. На мой взгляд, на данном этапе заменить Игоря в сборной очень сложно», — сказал Гусев в интервью RT.

«Реально ли его возвращение в сборную? Решить это может только сам Игорь, а нам остается лишь гадать. Но, конечно, я бы хотел, чтобы такой вратарь находился в сборной. Всегда говорю, что у нас есть Шунин, Гилерме, Сафонов, Максименко и другие сильные хорошие вратари. Но Акинфеев остается номером один».

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/791916-gusev-akinfeev-sbornaya-rossii

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